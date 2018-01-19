18:41 19 января, пятница
RSS В избранное
19 января, пятница, 12:01

Анонс культурных событий недели

Версия для печати

Реклама российского чая и шоколада 1900-го года и гравюры японского художника Ёситоси — между ними немало общего и это не удивительно: после визита цесаревича Николая в Страну восходящего солнца Россию буквально захлестнула мода на все японское. Выставка в РНБ, посвященная году Японии в России, и другие яркие события культурной жизни Северной столицы в нашем репортаже.

 
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить
Тема недели

Популярное
17 января, 12:42
"Январский гром" собрал любителей военно-исторической реконструкции под Красным Селом

"Январский гром" собрал любителей военно-и...

К фестивалям военно-исторической реконструкции можно относиться по-разному, но все чаще в отношении подобных событий звучит определение открытый урок истории.
16 января, 11:38
Зеркала большого города

Зеркала большого города

Зеркало – удивительное изобретение человечества. Его очень любят мистики и оккультисты. Долгое время именно зеркало было неотъемлемым атрибутом роскоши и достатка. Сегодня, это предмет ежедневного
Вчера, 15:49
В Петербурге отметили Всемирный день "Битлз"

В Петербурге отметили Всемирный день ...

Это включение из Петербурга. Freedom! Peace! Love! — эти слова у поколения 60-х - 70-х ассоциируются с песнями "Битлз", в которых слово «любовь» употребляется 617 раз! А вот любовь к "Битлз" во

© 2003-2014, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.
При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.
Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72