Анонс культурных событий недели

19 января, пятница, 12:01

Реклама российского чая и шоколада 1900-го года и гравюры японского художника Ёситоси — между ними немало общего и это не удивительно: после визита цесаревича Николая в Страну восходящего солнца Россию буквально захлестнула мода на все японское. Выставка в РНБ, посвященная году Японии в России, и другие яркие события культурной жизни Северной столицы в нашем репортаже.