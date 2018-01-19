Реклама российского чая и шоколада 1900-го года и гравюры японского художника Ёситоси — между ними немало общего и это не удивительно: после визита цесаревича Николая в Страну восходящего солнца Россию буквально захлестнула мода на все японское. Выставка в РНБ, посвященная году Японии в России, и другие яркие события культурной жизни Северной столицы в нашем репортаже.
19 января, пятница, 12:01
Анонс культурных событий недели
Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Тема недели
Популярное
17 января, 12:42
"Январский гром" собрал любителей военно-и...
К фестивалям военно-исторической реконструкции можно относиться по-разному, но все чаще в отношении подобных событий звучит определение открытый урок истории.
16 января, 11:38
Зеркала большого города
Зеркало – удивительное изобретение человечества. Его очень любят мистики и оккультисты. Долгое время именно зеркало было неотъемлемым атрибутом роскоши и достатка. Сегодня, это предмет ежедневного
Вчера, 15:49
В Петербурге отметили Всемирный день ...
Это включение из Петербурга. Freedom! Peace! Love! — эти слова у поколения 60-х - 70-х ассоциируются с песнями "Битлз", в которых слово «любовь» употребляется 617 раз! А вот любовь к "Битлз" во