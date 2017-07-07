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07 июля, пятница, 11:51

Анонс культурных событий недели: Борис Эйфман и его легендарные балеты, "Ночь музыки" в Гатчине, Илья Олейников и его друзья на сцене театра Акимова и другие события

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Петергоф - твоя тайная возлюбленная, она видит тебя чаще, чем я, говорила супруга архитектора Эдуарда Гана, который 50 лет своей жизни и творческой деятельности посвятил Петергофу. Здесь, в парке Александрия, к 200-летию мастера открылась выставка, посвященная его памяти. Об этом и других событиях культурной жизни Северной Столицы.

 
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