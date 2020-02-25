Анна Фишер и ГУАП - что объединяет петербурский вуз и американского астронавта?

25 февраля, вторник, 13:51

В этом году исполняется 45 лет первого в истории совместного полета в космос американского корабля «Аполлон» и советского «Союз-19». Сотрудничество в космической сфере продолжается между Америкой и Россией продолжается и сегодня. И один из примеров – встреча петербургских студентов с американским астронавтом Анной Фишер.