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29 марта, среда, 09:29

Алтайская культура в Петербурге. О музыке, передающей дух народа

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На Алтае почти каждый житель умеет играть на варгане, или комусе. Охотники уверены, что таким образом можно задобрить духов для хорошей добычи, животноводы – что звуки комуса успокаивают животных, а все остальные – просто любят этот инструмент.

Участники ансамбля "Бай-Терек" из Горно-Алтайска стремятся сохранить культуру предков и не потерять связь с природой и традициями. В репертуаре – фольклорные и собственные песни. О культуре алтайцев – в нашем репортаже.

 

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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