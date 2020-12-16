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14 декабря, понедельник, 11:07

Александро-Невская Лавра готовится к юбилейной дате

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Главная монашеская обитель Петербурга готовится к юбилею. В следующем году исполнится 800 лет со дня рождения Александра Невского. И к этой дате здесь создают вот такие мозаичные работы. Эта икона перед торжествами появится в нише ворот перед Федоровской церковью. Расскажем подробнее о процессах подготовки и реставрации.

 
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