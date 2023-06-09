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09 июня, пятница, 09:00

Александр Лабас в Русском музее, музыкальная премьера в Доме радио, выставка в Музее Городской скульптуры, фестивали «Танго белых ночей» и «Добровидение»

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Обзор событий культурной жизни Петербурга в ближайшие дни

Композитор Андреас Мустукис представит в Доме радио полифоническое произведение IM ÄTHER ("В эфире"), в исполнении которого задействованы необычные музыкальные инструменты и хор.

В корпусе Бенуа открылась выставка художника-авангардиста Александра Лабаса.

XXI фестиваль "Танго белых ночей" соберёт любителей аргентинских ритмов.

В новом выставочном зале Музея городской скульптуры открывается выставка "Скульптура в городе. Свежий взгляд", посвящённая 320-летию Санкт-Петербурга.

На различных площадках города от Петропавловки до Елагина острова пройдет фестиваль народной песни "Добровидение".

 

Подробности – Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

 
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