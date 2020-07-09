Александр Дрозденко поздравил маму тройняшек в День семьи, любви и верности. Петербург готовится ко второй возможной волне эпидемии. ЕГЭ с соблюдением всех санитарных норм. "Зенит" - чемпион!

09 июля, четверг, 10:50

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В Петербурге появятся новые формы нестационарной торговли, а именно: различные павильоны, киоски и тележки, которые будут дополнены механическими транспортными средствами, оборудованными для общественного питания. Кроме того, производители хлеба, рыбы, молока и мяса получат возможность продавать продукцию в уличных киосках. Такое решение было принято на рабочем совещании Александра Белова с членами городского правительства. Так же губернатор распорядился пополнить стратегический запас зерна, который должен обеспечить бесперебойную работу хлебозаводов.

Петербург сейчас активно готовится ко второй возможной волне эпидемии. В городе развивается сеть медицинских стационаров, способная гибко переходить к разным условиям работы. На этой неделе уже запланирована закладка нового корпуса Госпиталя ветеранов войн на Народной улице. Николаевскую больницу в Петергофе и новый корпус Колпинской больницы номер 33 тоже готовят к возможному приему больных с новой коронавирусной инфекцией COVID-19.

В Петербурге выпускники школ приступили к сдаче ЕГЭ. Первые экзамены по географии, информатике, литературе и русскому языку уже прошли, остались: профильная математика, обществознание и иностранный язык. В этом году испытание сложное вдвойне. Волнения добавляют и меры безопасности — обязательное измерение температуры на входе и полутораметровая дистанция. А вот маску и перчатки, в классах разрешали не надевать.

Дополнительный повод для волнений — в этом году впервые ЕГЭ нельзя пересдать. Резервные дни — только для тех, кто не смог прийти на основной экзамен по уважительной причине. И пишут его только те, кто поступает в вузы. Всего ЕГЭ в 2020 будут сдавать 35722 петербуржца и 6139 жителей Ленобласти.

Петербург празднует победу со своей любимой футбольной командой. Вместе с уличным освещением два крупных городских объекта – Дворцовый мост и Большой проспект Петроградской стороны – на два дня окрасились в сине-бело-голубые цвета. Напомним, "Зенит" досрочно стал чемпионом России после матча с "Краснодаром", который состоялся 5 июля. По итогу встречи сине-бело-голубые одержали победу со счетом 2:4. "Зенит" - единственный футбольный клуб России, являющийся обладателем всех высших наград как советского, так и российского первенства.

Губернатор Ленинградской области в День семьи, любви и верности посетил в Тосно маму тройняшек. История этой семьи необычная. Женщина родила трех мальчишек, папа которых в настоящее время находится в Германии. Из-за пандемии он не смог вовремя вернуться. Новоиспечённой маме вручили подарки для малышей и сертификат на три миллиона рублей, который семья сможет потратить на улучшение жилищных условий.

Для поддержки семей с марта в Ленинградской области также за каждого рожденного малыша выдают "Подарок новорожденному", в котором есть все необходимое на первое время. Отметим, что с начала этого года в 47-м регионе родилось 6559 детей. В 81 семье на свет появились двойни и в одной – тройня.

Ирина Товкалева. Антон Голубев. Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.