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20 февраля, вторник, 13:23

Альтернативное образование в Петербурге

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Школа – дело добровольное, такого мнения придерживаются многие современные родители. В России сейчас бум альтернативного образования. Причем, если раньше новаторством занимались в основном педагоги, теперь к этому подключились мамы и папы.

Сейчас в Петербурге 54 частных школы, получивших лицензию или государственную аккредитацию, и еще десятки различных центров развития. 

Анна Грубская, начальник отдела общего образования Комитета по образованию в Санкт-Петербурге:

"Сегодня мы говорим о том, что нет идеальной педагогической системы, все равно за каждой педогогической системой стоит учитель. Если этот учитель работает в любой система – это определенный результат ребенка.  Итог и у государственных и у не государственных школ все равно один – это получение диплома государственного образца, получение аттестата, а значит, это государственная итоговая аттестация" .

Ирина Товкалева, Антон Голубев,  Екатерина Горбачева,  Владимир Пивнев, Первый канал - Петербург.

 
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