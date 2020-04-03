Актер, который не перестает удивлять. Дмитрий Нагиев о жизни, творчестве и секретах успеха

03 апреля, пятница, 11:15

Жизнь самого востребованного актера сегодня расписана буквально по минутам: съемки новой картины, старт очередного сезона проекта «Голос» и юбилей спектакля «Кыся», который в этом году отмечает 20 лет театрального триумфа. Дмитрий Нагиев – о жизни, творчестве и секретах успеха – сегодня в репортаже на Первом канале.

Сценарий этой картины специально писался под Дмитрия Нагиева, ведь он сегодня лучший многожанровый российский актер. А роль отставных военных, можно сказать, его коронный номер. В фильме "Спасите Колю" Дмитрий играет офицера - отца, который пытается защитить свою дочь от кавалеров и всячески противится ее взрослению.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Пытаемся снять лёгкую такую, лирическую камедь, мелодраму о жизни простых людей, ведь переживания, что у простых, что у непростых очень похожи: это любовь, это разочарования, это ненависть, тоска."

Условия съёмочного процесса довольно суровые – рабочий день сегодня начался в восемь утра под ледяным дождем и пронизывающим ветром. Но, не смотря на это, атмосфера на площадке легкая, ироничная – и это во многом благодаря самому Нагиеву, признаются актёры. Ведь его чувство юмора может зарядить любого.

Владимир Сычев – Актер:

"Дима заряжает энергией, у всей группы замечательное настроение, особенно если он в ударе, все смеются."

Галина Польских – Народная артистка РСФСР:

"Вы знаете, я его сначала как-то побаивалась, правда. Но сейчас мы близко познакомились. Он замечательный актер, Голливуд отдыхает..."

Дмитрий Губарев - Режиссер:

"Работать с Нагиевым на площадке одно удовольствие. Он абсолютно легкий, он контактный человек, он человек, который приходит на площадку и на ней становится солнечно."

Дмитрию Нагиеву подвластны любые жанры. Настоящим откровением для многих стало его появление в драматической роли в фильме "Непрощенный". Дмитрий сыграл инженера из Северной Осетии, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью. Эта работа была отмечена несколькими призами на различных кинофестивалях, но главной наградой для артиста стало признание самого Виталия Калоева.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"С Виталием Калоевым я лично не знаком. Для меня большая честь, что он мне позвонил после фильма и пригласил на день рождения своего маленького сынишки, которому исполнился годик. Наверное, я в этом фильме сделал все же что-то правильное."

Работоспособности Дмитрия можно только позавидовать. Под объективами камер он практически 24 часа в сутки. И даже в перерыве между съёмками смог дать целых два интервью – нашей съемочной группе и Валерии Гай Германике, которая сейчас снимает свой новый фильм о Дмитрии Нагиеве.

Проект "Голос" для Нагиева - еще один творческий эксперимент. Ведь здесь он не просто бессменный ведущий, а своего рода психотерапевт. Во время шоу Дмитрий успевает не только поддержать участников, подискутировать с жюри в свойственной ему ироничной манере, но и позволяет группе поддержки поплакать себе в жилетку.

Умение глубоко погрузиться в роль и детально проработать своего персонажа сегодня ценят в Нагиеве и самые топовые режиссеры страны. В этом году на экраны выйдет новая картина Петра Буслова "Бумеранг", где Дмитрий сыграл главную роль – владельца фармацевтической компании.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Вот это бомба, он меня измочалил, просто измочалил, потому что мало того, что шикарный режиссер, он не совсем нормальный человек, он вил из меня веревки, и эти свинофермы, кладбища до сих пор не прошли мимо моего воспаленного детского сознания."

Но даже самая успешная роль в кино не может заменить живого общения со зрителем, которое актеру дает только театр. Дмитрий Нагиев 20 лет играет роль кота Мартына в постановке "Кыся" при полном аншлаге.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Я артистам говорю, давайте удивим, прежде всего, себя. У нас есть четкий прописанный сценарий, и вот внутри него давайте пытаться быть новыми каждый раз. Это банальные слова, но мы пытаемся удивлять друг друга, и от этого может быть живые оценки остаются."

Ирина Товкалева. Татьяна Осипова. Олег Подъячев. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.