Актер, который не перестает удивлять. Дмитрий Нагиев о жизни, творчестве и секретах успеха

19 февраля, среда, 11:16

Жизнь самого востребованного актера сегодня расписана буквально по минутам: съемки новой картины, старт очередного сезона проекта «Голос» и юбилей спектакля «Кыся», который в этом году отмечает 20 лет театрального триумфа. Дмитрий Нагиев – о жизни, творчестве и секретах успеха – сегодня в репортаже на Первом канале.

Сценарий этой картины специально писался под Дмитрия Нагиева, ведь он сегодня лучший многожанровый российский актер. А роль отставных военных, можно сказать, его коронный номер. В фильме "Спасите Колю" Дмитрий играет офицера - отца, который пытается защитить свою дочь от кавалеров и всячески противится ее взрослению.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Пытаемся снять лёгкую такую, лирическую камедь, мелодраму о жизни простых людей, ведь переживания, что у простых, что у непростых очень похожи: это любовь, это разочарования, это ненависть, тоска."

Условия съёмочного процесса довольно суровые – рабочий день сегодня начался в восемь утра под ледяным дождем и пронизывающим ветром. Но, не смотря на это, атмосфера на площадке легкая, ироничная – и это во многом благодаря самому Нагиеву, признаются актёры. Ведь его чувство юмора может зарядить любого.

Владимир Сычев – Актер:

"Дима заряжает энергией, у всей группы замечательное настроение, особенно если он в ударе, все смеются."

Галина Польских – Народная артистка РСФСР:

"Вы знаете, я его сначала как-то побаивалась, правда. Но сейчас мы близко познакомились. Он замечательный актер, Голливуд отдыхает..."

Дмитрий Губарев - Режиссер:

"Работать с Нагиевым на площадке одно удовольствие. Он абсолютно легкий, он контактный человек, он человек, который приходит на площадку и на ней становится солнечно."

Дмитрию Нагиеву подвластны любые жанры. Настоящим откровением для многих стало его появление в драматической роли в фильме "Непрощенный". Дмитрий сыграл инженера из Северной Осетии, потерявшего в авиакатастрофе над Боденским озером всю семью. Эта работа была отмечена несколькими призами на различных кинофестивалях, но главной наградой для артиста стало признание самого Виталия Калоева.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"С Виталием Калоевым я лично не знаком. Для меня большая честь, что он мне позвонил после фильма и пригласил на день рождения своего маленького сынишки, которому исполнился годик. Наверное, я в этом фильме сделал все же что-то правильное."

Работоспособности Дмитрия можно только позавидовать. Под объективами камер он практически 24 часа в сутки. И даже в перерыве между съёмками смог дать целых два интервью – нашей съемочной группе и Валерии Гай Германике, которая сейчас снимает свой новый фильм о Дмитрии Нагиеве.

Проект "Голос" для Нагиева - еще один творческий эксперимент. Ведь здесь он не просто бессменный ведущий, а своего рода психотерапевт. Во время шоу Дмитрий успевает не только поддержать участников, подискутировать с жюри в свойственной ему ироничной манере, но и позволяет группе поддержки поплакать себе в жилетку.

Умение глубоко погрузиться в роль и детально проработать своего персонажа сегодня ценят в Нагиеве и самые топовые режиссеры страны. В этом году на экраны выйдет новая картина Петра Буслова "Бумеранг", где Дмитрий сыграл главную роль – владельца фармацевтической компании.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Вот это бомба, он меня измочалил, просто измочалил, потому что мало того, что шикарный режиссер, он не совсем нормальный человек, он вил из меня веревки, и эти свинофермы, кладбища до сих пор не прошли мимо моего воспаленного детского сознания."

Но даже самая успешная роль в кино не может заменить живого общения со зрителем, которое актеру дает только театр. Дмитрий Нагиев 20 лет играет роль кота Мартына в постановке "Кыся" при полном аншлаге. Сегодня это единственный театральный проект в стране, способный собрать стадион. Свой юбилей 21 февраля "Кыся" отметит в Ледовом дворце.

Дмитрий Нагиев – Актер, телеведущий:

"Я артистам говорю, давайте удивим, прежде всего, себя. У нас есть четкий прописанный сценарий, и вот внутри него давайте пытаться быть новыми каждый раз. Это банальные слова, но мы пытаемся удивлять друг друга, и от этого может быть живые оценки остаются."

Настоящим праздником для всех поклонников спектакля "Кыся" станет финальная песня, специально написанная для юбилея.

Ирина Товкалева. Татьяна Осипова. Олег Подъячев. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.