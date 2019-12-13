12 декабря, четверг, 12:33

Старейшее музыкальное учреждение России – академическая Капелла в этом году отмечает 540 лет. Она считается ровесницей становления российской государственности, и первый профессиональный хор здесь существует до сих пор. Как и чем Капелла живет сегодня?

Капелла ведет свой отсчет от хора государевых певчих дьяков. Созданный еще в 15 веке по указу Ивана Третьего в Москве, при Петре Первом он переехал в Петербург, и как оказалось, навсегда. Этот коллектив всегда сопровождал самые крупные исторические события в нашей стране и первым исполнял произведения, ставшие классикой мировой музыки. Здесь работали выдающиеся композиторы: Глинка, Римский-Корсаков, Балакирев. Кабинет бывшего директора Придворной певческой капеллы до сих пор – особая гордость.

Академическая Капелла с самого основания была местом, где не просто исполняли музыку. Это своего рода Альма-матер композиторов и музыкантов. Именно в этих стенах располагалось мужское хоровое училище, которое в конце 80-х переехало в отдельное здание. Теперь знаменитый хор мальчиков - гордость училища имени Глинки. Но связь с Капеллой не прервалась. Юные голоса, по-прежнему, можно услышать в ее стенах. Когда-то свою певческую карьеру в этом детском коллективе начинал и нынешний художественный руководитель Капеллы Владислав Чернушенко.

Владислав Чернушенко – уже легенда современной Капеллы. Он руководит коллективом 45 лет. Именно с его именем связано возвращение в концертную жизнь страны громадного пласта русской духовной музыки. А так же воссоздание в структуре музыкального учреждения симфонического оркестра. За короткий промежуток времени он вернул Капеллу в число лучших хоров мира. И сегодня музыканты здесь не только исполняют сложнейшие оратории, кантаты, сочинения западных и отечественных композиторов разных эпох и стилей, а так же активно гастролируют и дают концерты по всему миру.

Владислав Чернушенко собирал своих артистов по всему Советскому Союзу. Владимир Миллер, например, обладатель уникального голоса бас-профундо, приехал в Петербург из Сибири поступать в консерваторию на факультет музыковедения. И уже на собеседовании его пригласили на прослушивание в Капеллу, в хоре которой он поет до сих пор.

При Чернушенко в Капелле зазвучал и орган. Этот музыкальный инструмент попал сюда еще после революции из голландской церкви. И даже получил охранную грамоту, как музейная реликвия. Но до реставрации дело дошло только в 2007 году, когда из своего резервного фонда миллион евро выделил Президент России. Восстановить всю механику взялись немецкие мастера. И теперь здесь исполняются не только произведения классиков, но и современных композиторов.

Сегодня в Капелле можно не только послушать органную музыку или концерт симфонического оркестра. Здесь регулярно проходят выставки, конференции, различные фестивали и кинофорумы. За пять веков это место приобрело особый культурный фон и, по-прежнему, продолжает притягивать к себе людей искусства.

Ирина Товкалева, Антон Голубев, Татьяна Осипова, Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.