Фестиваль"Монокль". Романтика к 14 февраля от Мариинского. Проекты Фонтанного Дома. Новый репертуар Государственного Симфмонического оркестра. "Книжный Маяк" на более, чем 100 площадок города

12 февраля, пятница, 09:58

Международный фестиваль моноспектаклей, специальная программа ко Дню Святого Валентина от Мариинского театра, эти и другие события культурной жизни Петербурга в нашем традиционном обзоре.





Настоящий фейерверк событий в музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме. Посетители могут заглянуть на выставку Валерия ЛУкки в основном здании, а также на камерную выставку Елены Осиповой в галерее "Сарай". Еще одна выставка откроется 16 февраля в саду Фонтанного Дома и будет посвящена художницам конца 19 века. Большой проект музей посвятил Александру Пушкину: в день памяти поэта прошла презентация документального фильма о влиянии творчества великого поэта на поэзию Ахматовой, но на этом было решено не останавливаться.

Кстати, с ослаблением ковидных ограничений, Фонтанный дом может вновь проводить полноценные групповые экскурсии.



Сегодня в 12 часов дня в Российской Национальной Библиотеке состоится открытие международного фестиваля для всех любителей литературы "Книжный маяк Петербурга".

Главной особенностью фестиваля является его гибридный формат: часть мероприятий будут проходить в библиотеках и творческих пространствах, а часть исключительно онлайн. Темой фестиваля заявлена "Музыка смыслов".



В театре "Балтийский дом" начался 13-й международный фестиваль моноспектаклей. Традиционно программа мероприятия состоит из двух этапов, и если петербургскую часть зрители смогут увидеть вживую, то международный этап будет показан, как оффлайн, так и онлайн.



Фестиваль открыл спектакль "Сектор Газа" - это совместный проект ЦЕХЪ театра и театра-фестиваля "Балтийский Дом". Для его создания режиссер Анатолий Праудин и актер Виктор Бугаков на несколько месяцев отправились в зону вооруженного конфликта.

Спектакли петербургского этапа фестиваля будут показаны на разных театральных площадках Петербурга до 22 февраля. А международный этап "Монокля" начнется 2 марта.

Мариинский театр ко дню всех влюбленных готовит специальную концертную программу "Страдивари-ансамбля" под управлением Лоренца Настурика-Гершовичи.

Концерт состоится накануне Дня всех влюбленных – 13 февраля в Концертном зале Мариинского театра.



Государственный академический симфонический оркестр Санкт-Петербурга предлагает публике новую серию концертов под названием "Симфоническая открытка"

"Симфонические открытки – такая идея пришла в голову членам художественного совета по аналогии с обычными открытками, которые люди посылают по почте. В период карантина мы стали меньше видеться и поэтому мы рассылаем такие симфонические открытки своим слушателям".

Темы концертов-открыток чрезвычайно разнообразны: "Дневник путешествий", "Дворцы и замки" или "Прогулки по Парижу". Ближайший концерт серии пройдет 28 числа на сцене дворца Белосельских-Белозерских. А 14 февраля Оркестр представит новую программу, за дирижерский пульт встанет Михаил Леонтьев.



Тимур Мамонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.



