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26 июля, пятница, 13:10

Афиша культурных событий предстоящей недели

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43 корабля, 41 воздушное судно и 4000 военнослужащих. Главный Военно-морской парад и другие яркие события петербургских выходных.

 
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