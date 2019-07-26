43 корабля, 41 воздушное судно и 4000 военнослужащих. Главный Военно-морской парад и другие яркие события петербургских выходных.
26 июля, пятница, 13:10
Афиша культурных событий предстоящей недели
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