Гала-концерт звезд оперы в Михайловском. 40-летие рок-клуба в Шереметьевском. Детская программа в Филармонии. Молодые художники в Русском музее. Цирк Тоньи с долгожданной премьерой на Фонтанке.

05 марта, пятница, 09:58

Международный женский день Михайловский театр украсит роскошным гала-концертом. Но праздник лишь повод, чтобы на одной сцене собрались мировые оперные звезды. К тому же это редкий шанс услышать чуть ли не все самые знаменитые оперные арии. На Первом канале традиционный обзор культурных событий Петербурга.



Лауреат двух премий "Грэмми" бас Ильдар Абдразаков и сопрано Аида Гарифуллина, блиставшая на сцене Метрополитен-оперы и Ковент-гардена, солист московского театра "Новая опера" тенор Алексей Татаринцев и лирический баритон Василий Ладюк. Знаменитые солисты выступят с ариями и дуэтами из русской и европейской оперной классики в сопровождении оркестра и хора Михайловского театра.



Михаил Татарников, Дирижер: "Программа будет произведений всем известных и всеми любимых. Но это по-настоящему серьезная оперная программа. Серьезные оперные произведения. Не хиты, а жемчужины оперные, классической оперы. В том числе, я не буду сейчас раскрывать секреты, некоторые наши исполнители дебютируют, какие-то партии они будут исполнять впервые в этом концерте",

Гала-концерт оперных звезд пройдет в субботу вечером в Михайловском театре.



Поколение тридцатилетних в современном русском искусстве. Так называется выставка, которая накануне открылась в Русском музее. Она построена на возрастном принципе: в ней принимают участие художники поколения Y, родившиеся в восьмидесятые, девяностые годы. По мнению специалистов, их творчество объединяет внимание к проблеме самопрезентации: авторы много и глубоко рассуждают о своём опыте, страхах, травмах. Большинство из них акцентирует "внешнюю" сторону искусства, демонстрируя особое отношение к технике и материалу.



Мария Салтанова, Старший научный сотрудник отдела новейших течений Русского музея: "На данный момент нам хотелось объединить именно как поколение. И выделить их как поколение. Поскольку многие из них выставляются, известны на арт-сцене, кто-то еще не особо известен, уже сделать такой шаг чтобы показать их как поколение, попробовать выделить какие-то тенденции свойственные именно им".

Выставка художников-миллениалов проходит в Мраморном дворце Русского музея.





Традиционный рождественский подарок юным слушателям петербургской филармонии из-за пандемии преподнесут только сейчас. В большом зале состоится филармонический показ британского мультфильма "Снеговик", саундтрек которого исполнит симфонический оркестр. Этот проект впервые был представлен в Петербурге семь лет назад, успех был настолько впечатляющим, что "Снеговик" вновь и вновь возвращается в Филармонию.



Евгений Петровский, Зам. художественного руководителя Петербургской филармонии: " Это соединение живого звучания симфонического оркестра и действа на экране. И при этом мы не демонстрируем какой-то голливудский блокбастер, а это трогательная детская история с очень хорошей музыкой".



Филармонический кинопоказ в субботу днем в Большом Зале Петербургской филармонии.



Ленинградский рок-клуб отмечает свое сорокалетие. Этому событию посвящена выставка петербургского фотографа Валентина Барановского. Экспозиция представляет собой уникальный фотографический эпос о легендарной эпохе русского рока восьмидесятых. На выставке представлены и другие экспонаты, например, акустическая гитара, которую подарил музейной коллекции Вячеслав Бутусов. Она станет первым личным инструментом современной рок-звезды в фондах музея. Выставка Золотой век ленинградского рок-клуба проходит в Шереметьевком Дворце – музее музыки и продлится до 19 апреля.



После почти годового перерыва в Петербургском цирке на Фонтанке возобновляются гастроли итальянского цирка Тоньи. Братья Коррадо и Давио Тоньи - дрессировщики в пятом поколении. Династия занимается цирковым искусством уже более 150 лет, а в 19 веке король Италии провозгласил цирк известной семьи национальным достоянием. В Петербург с ними приехали животные пяти континентов: слоны, тигры, зебры, верблюды, змеи, крокодил, кенгуру и бизон. В работе Тоньи используют только гуманные методы дрессировки. А за время коронавирусных ограничений животных в представлении стало еще больше. На манеж выйдет пони. Но пока это большой секрет.



Илья Ляхов, Директор Большого Петербургского государственного цирка: " Год занимались тем, что поддерживали себя в форме, тренировались, было время где-то подправить и улучшить свои костюмы, где-то было время чуть-чуть усложнить трюки, потому что обычно на это времени всегда не хватает. А совершенствовать себя нужно постоянно, чем собственно артисты и занимались".



Захватывающие дух номера представляют итальянские и русские артисты. Александра Тарус, летающая на собственных волосах, жонглер Елена Дрогалева, воздушные гимнасты Валерий Сычев и Мальвина Абакарова с номером, отмеченным цирковым Оскаром на фестивале в Монте—Карло.

Представления итальянского цирка Тоньи в цирке на Фонтанке с 6 марта.



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Екатерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

