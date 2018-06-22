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22 июня, пятница, 12:06

Анонс культурных событий предстоящей недели

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В эти выходные в акватории Невы пройдет праздник «Алые паруса». Традиция чествовать выпускников школ в Северной столице появилась ровно 50 лет назад, правда, затем она прервалась и только в 2005 году снова возродилась.

В эти выходные главное действо в Петербурге развернется  в акватории Невы, где пройдет праздник "Алые паруса".

Традиция чествовать выпускников школ  в Северной столице появилась ровно 50 лет назад, правда, затем она прервалась и только в 2005 году снова возродилась. О том, какие еще культурные события запланированы на ближайшие дни, смотрите в нашем репортаже. 

Летний сад в Петербурге на несколько дней стал ботаническим – аллеи и фонтаны нарядили в тысячи цветов. Здесь стартовал  фестиваль "Императорские сады России", который проходит в городе на Неве в 11-й раз. Флористы удивили публику не только цветочными композициями, но и парфюмированным фонтаном с ароматом розы и пиона.

А в Красном саду зрителей ждет необычный сюрприз – картины из овощей в стиле итальянского художника Джузеппе Арчимбольдо. Есть эти произведения искусства все же  нельзя.

 
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