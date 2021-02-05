"Синяя птица" в БТК, Борис Борщ и резиденты Пушкинской 10 в Артмузе. Экспериментальные "Шатуны" в Балдоме. Василий Петренко в Филармонии и оперная дива Анна Нетребко в Мариинском театре.

05 февраля, пятница, 10:37

"Сегодня мне несказанно повезло: в моих руках оказалась птица счастья, та самая, которую так долго искали герои пьесы Метерлинка". О премьере Синей птицы в Большом театре кукол и других самых ярких событиях оживающей культурной жизни Северной столицы - в нашем дайджесте.

Театр кукол, из которого коренных обитателей почти вытеснили актеры-люди, возвращается к истокам. Главный режиссер БТК, Руслан Кудашов, создает трилогию из спектаклей, где заняты почти все разновидности театральных кукол. В премьере "Синяя птица" их целых пять: от марионеток до редких тантамаресок. Путешествие Тильтиля и Митиль за счастьем длится два часа с антрактом — для ребенка, привыкшего к клиповому мышлению, это новый и важный опыт.

Руслан Кудашов, главный режиссер Большого театра кукол: "Одна из подспудных целей спектаклей - работать над длительным вниманием, нужно научить детей это понимать. "Синяя птица" заканчивается словами о счастье: "Если вы увидите где-то синюю птицу, скажите ей, нам очень нужно быть счастливыми". Мне кажется, это важно в постковидных депрессивных условиях, напоминание, что нам необходимо быть счастливыми". Премьера семейного спектакля "Синяя птица" по мотивам сказки Мориса Метерлинка 6 и 7 февраля в Большом театре кукол.

Борис Борщ - редкий художник, сохранивший верность пленэрам, мужественно пишет мосты, дворы-колодцы, промзоны Петербурга с натуры в любую погоду и знакомится с прохожими. "Дворы и каналы" в музее современного искусства Артмуза - первая персональная выставка Борща за 13 лет. Городская живопись и быстрые зарисовки, которые Борис делает на лавочках и в гостях с узнаваемых персон питерской богемы, а также с незнакомых, но колоритных петербуржцев.

"Этот персонаж, который отрубился на лавочке, я стал его рисовать, он вдруг очнулся, посмотрел на меня и говорит: "Ах ты, Гоген" и снова рухнул! Нормальная история, он знает Гогена!".

Борис Борщ начинал писать на Пушкинской 10 еще до того как она стала Арт-центром, а современные резиденты Пушкинской 10 в соседнем зале Артмузы впервые расскажут о своих проектах вне родных стен на выставке "SIDE-PROJECT". Выставка продлится до 1 марта.

"Шатуны" — первая постановка на театральной сцене по культовому тексту родоначальника "метафизического реализма" осуществил проект "Экспериментальная сцена. Плюс" - детище театра-фестиваля Балтийский дом, при участии учеников Анатолия Праудина.

Перевести на театральный язык роман Юрия Мамлеева решился молодой режиссер Роман Муромцев. Это его исследование природы человека, точнее, отдельной категории людей.

"Исследовал ту сущность, которая жаждет чего-то, чего не можешь объяснить: бога, желания страдать, мучиться. Оставаясь на земле, но мучаясь - тоска по раю, такая есть часть в человеке".

"В каждом есть частица добра, которую можно разбудить". Поверить в это поможет спектакль "Шатуны" в Театре Балтийский дом. Премьера 6 и 7 февраля.

В последний месяц зимы любителей оперы ожидает настоящий праздник. Одна из самых востребованных оперных певиц нашего времени, Анна Нетребко приедет в Петербург, чтобы 10 февраля спеть партию Татьяны в "Евгении Онегине" и впервые на сцене Мариинского исполнить заглавные роли в "Тоске" и "Турандот" - 14 и 25 февраля. Билеты только на сайтах и в кассе Мариинского театра.

Главный дирижер Королевского Ливерпульского филармонического оркестра, главный дирижер молодежного оркестра европейского сообщества, художественный руководитель государственного оркестра России имени Светланова и художественный руководитель королевского оркестра в Лондоне Василий Петренко впервые за 7 лет выступит на родине в Петербурге. В Большом Зале Филармонии имени Шостаковича он исполнит Концерт Шостаковича для виолончели с оркестром вместе с Академическим симфоническим оркестром филармонии.

"Концерт Шостаковича для виолончели с оркестром я много дирижировал в разных странах, в том числе и записывал. Я очень рад, что в России возможно проводить концерты со зрителями, не так много стран, где это возможно".

Глинка, Шостакович, Римский- Корсаков сегодня вечером в Большом зале Филармонии.

Анастасия Тамило, Екатерина Горбачева, Олег Подъячев и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.