"Дуэль" в театре Комиссаржевской. "Город как субъективность" в Музее городской скульптуры. Гастроли Приморской труппы в Мариинском и "Вечер вальса" от маэстро Канторова в Филармонии

15 января, пятница, 10:10

После двухнедельного перерыва из-за введенных ограничений вновь возобновили работу музеи, театры и сняли запрет на проведение массовых мероприятий численностью более пятидесяти человек. Порадовать соскучившихся зрителей в театре Комиссаржевской решили премьерой. Режиссер Леонид Алимов выпускает спектакль «Дуэль» по повести Антона Чехова. На "Первом канале" традиционный обзор культурных событий Петербурга.



После двухнедельного перерыва из-за введенных ограничений вновь возобновили работу музеи, театры и сняли запрет на проведение массовых мероприятий численностью более пятидесяти человек. Порадовать соскучившихся зрителей в театре Комиссаржевской решили премьерой. Режиссер Леонид Алимов выпускает спектакль "Дуэль" по повести Антона Чехова.

На "Первом канале" традиционный обзор культурных событий Петербурга.



Это дуэль всех со всеми – так несколькими словами передают смысл создатели спектакля. Пьеса "Дуэль" была написана и впервые опубликована ровно сто тридцать лет назад, но не историческая дата определила выбор произведения для постановки. Уж очень эта история актуальная. Некий срез российской жизни, реалий, привычек и закономерностей. В повести Чехова события происходят в маленькой колонии на Кавказе, и весь социальный срез общества как на ладони.

Премьера спектакля "Дуэль" двадцать первого января в театре Комиссаржевской.



Раритетную крупноформатную книгу музейного уровня, в которой 35 современных российских художников - каждый в своей стилистике - посредством иллюстраций размышляют о городе как явлении - демонстрируют в Петербурге в музее городской скульптуры. Каждый из художников осмыслил тему города в своем стиле, превратив его в набор пиктограмм, схем, жанровых сценок. А листы книги были отпечатаны вручную. Окружает книгу выставка, где представлены и сами листы - гравюры, вошедшие в книгу, и скульптурные работы.

Выставка "Город как субъективность" проходит в музее городской скульптуры и продлится до конца января.



В Петербурге с долгожданными гастролями - балетная труппа Приморской сцены Мариинского театра. Уже несколько лет по завершении январских праздников коллектив владивостокского филиала привозит в наш город свои версии балетной классики и новые постановки. В этом году гастроли открыли премьерой "Тысячи и одной ночи" по мотивам знаменитых арабских сказок, где задействована вся труппа и приглашенный дирижер из Азербайджана.

Во второй части гастрольного тура Приморская труппа покажет классические спектакли: "Корсар" и "Спящая красавица". Спектакли идут до двадцать второго января на новой сцене Мариинского театра.



Дорога через войну - трехмерная панорама о реалиях Великой отечественной войне продлевает работу до конца января. Здесь зрители погружаются в события прошлого и совершают путешествие по ожившим воспоминаниям главного героя – учителя, рядового солдата. Дорога поведет от родного дома, сквозь поля и горы, до улиц освобождаемых европейских городов. Это интерактивный проект, где каждый увидит: история намного ближе, чем кажется.

Трёхмерная панорама "Память говорит. Дорога через войну" в пространстве "Севкабель Порт" работает до 31 января.



Первый концерт Нового года государственный симфонический оркестр "Классика" и маэстро Александр Канторов полностью посвящают вальсу. В Большом зале филармонии прозвучат произведения российских и зарубежных композиторов. А о нелегкой судьбе вальса, вынужденного пробивать себе дорогу сквозь осуждения и запреты общества расскажет дирижер и ведущий Александр Канторов.

Концерт "Вечер Вальсов" состоится сегодня в Большом зале филармонии и завтра, в Белом зале Политехнического Университета.



Игорь Цыжонов, Александр Дружинин, Катерина Горбачева и Владимир Пивнев. Первый канал - Петербург.

