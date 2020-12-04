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04 декабря, пятница, 08:37

Выставка предметов из янтаря в часовне Спаса-на-Крови. Фестиваль "Радуга". Дни Эрмитажа. Выставка номинантов премии Курехина. "Евгений Онегин" с Анной Нетребко.

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Обзор культурных событий Петербурга

Шахматы, портрет Александра Сергеевича Пушкина и единственная в мире действующая скрипка из янтаря. В часовне-музее "Спаса на крови" открылась выставка "Гимн солнечному камню". 68 предметов искусства в двух залах. Янтарные иконы, шкатулки и портреты. Главная ценность коллекции – вот этот макет Исаакиевского собора. Чтобы воссоздать облик здания в масштабе один к двумстам,  пришлось соединить янтарь с металлом и костью мамонта. Всех секретов выставки организаторы не раскрыли даже журналистам, так как они таятся в каждом экспонате. Увидеть переливы солнечного света, заточенного в минерале, можно до конца марта следующего года.

Петербург в эти дни  принимает международный фестиваль "Радуга". До 9 декабря в ТЮЗе зрители увидят 14 спектаклей -  громких премьер текущего и прошедшего сезонов ведущих российских театров. Основная программа этого года  сосредоточена на актуальных трендах в постановке классического материала и его интерпретации. За современную драматургию в этом году отвечает арт–резиденция "Молодежь. Театр. Lab.", работа которой состоится на Новой сцене ТЮЗа в дни фестиваля. В рамках этого проекта публике будут представлены пять пьес молодых российских авторов.

В честь Дней Эрмитажа в эти выходные петербуржцы смогут увидеть 3D mapping шоу. В основе видеоряда - фрагменты изображений экспонатов из коллекции  главного музея страны. Световой спектакль состоится на Дворцовой площади без участия зрителей. Увидеть его можно будет на сайте hermitageday.ru.

В Петербурге открылась выставка работ номинантов премии имени Сергея Курехина. Зрители могут увидеть лучшие произведения участников из разных уголков страны и не только. В списке номинантов за 2019 год  51 проект в 7 номинациях. Ежегодная выставка проводится с 2009 года и формируется на основе поданных заявок. В этом году введена новая номинация Лучший Science Art проект. Увидеть работы номинантов премии Курехина можно в центре современного искусства на Лиговском до 13 декабря.

7-го декабря в Мариинском театре – опера Чайковского "Евгений Онегин" с Анной Нетребко. Это ее российский дебют в партии Татьяны. Певица исполняла эту роль в постановках Венской и Метрополитен-оперы. Петербургская публика увидит Татьяну – Нетребко в мариинском классическом Онегине. Партии в спектакле также исполнят Алексей Марков, Екатерина Семенчук, Сергей Скороходов, Михаил Петренко. За дирижерским пультом звездный ансамбль возглавит Валерий Гергиев. 

Ирина Товкалева. Александр Дружинин. Татьяна Осипова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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