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22 мая, пятница, 09:14

Фестиваль тюльпанов. Открытый микрофон #Бродский80. Юбилейные проекты Российской национальной библиотеки. DrumПарад.

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Обзор культурных событий онлайн

Бывают  события, которые нельзя ни перенести, ни отменить, не смотря ни на что. Такие, как наступление весны, появление первой зелени или, например,  цветение тюльпанов. Поэтому и ежегодный  фестиваль на Елагином острове состоится, правда, онлайн. До 31 мая на официальном сайте ЦПКиО в интернете, а также на его страницах и аккаунтах в различных социальных сетях проходит онлайн фестиваль. Это не только демонстрация того, как начинается и будет продолжаться цветение тюльпанов, но и мастер-классы для детей и взрослых, школа цветоводства, а также конкурсы с призами. 

 

В этом году Иосифу Бродскому исполнилось бы 80 лет. В день рождения поэта музей Анны Ахматовой в Фонтанном доме предлагает всем присоединиться к их Открытому микрофону, записав на видео любимое стихотворение Бродского и опубликовать его 24 мая в любой социальной сети с хештегами #Бродский80 и #МузейАхматовой. К акции уже присоединились известные писатели, музыканты, актеры. В день рождения поэта вместе с нами его стихи прочтут Юлия Рутберг, Анастасия Мельникова, Светлана Крючкова и многие другие. Видеозапись Открытого микрофона будет опубликована 24 мая в 12 часов на сайте и в социальных сетях Музея Анны Ахматовой.

 

Российская национальная библиотека, как и все общественные места Петербурга, закрыта для посетителей. Между тем это особенный год, через несколько дней, знаменитая Публичка отметит 225 лет со дня своего основания. К 75-летию Великой Победы библиотека опубликовала множество документальных материалов военных лет. На сайте библиотеки сегодня можно познакомиться с уникальными архивами, посвященными партизанскому движению и движению сопротивления на окупированных территориях. Отдел рукописей подготовил отдельную виртуальную выставку о битве за Ленинград. Многие письма и мемуары людей, переживших блокаду, впервые публикуются на сайте библиотеки. 

 

27 мая Санкт-Петербург отметит 317-й день рождения. Празднование также пройдет онлайн, главным событием  станет шоу барабанщиков. DrumПарад этого года  откроет Петровский оркестр барабанщиков и флейтистов. Затем команды, находясь в разных концах страны и точках планеты, покажут свои дефиле в прямом эфире. Кульминацией праздника станет самый массовый в истории ударный флешмоб. В режиме онлайн музыканты исполнят специально написанную композицию и возможно установят новый мировой рекорд. Трансляция всего события пройдёт в официальной группе ВКонтакте.

 

Тимур Мамонов, Даниил Кушнеревич, Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал, Петербург.

 
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