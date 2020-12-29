Если вдруг кто-то думает, что женщина не способна быть хорошим автомехаником, то этот сюжет я вам смотреть не рекомендую, потому что буквально через несколько секунд вам придется избавиться от вашего стереотипа. В ноябре на профессиональном конкурсе "Абилимпикс" первое место в номинации "Ремонт автомобилей" заняла хрупкая девушка из Петербурга по имени Ульяна и обошла она 42-ух дюжих молодцев-конкурсантов из разных регионов России.
29 декабря, вторник, 12:56
Люди с безграничными возможностями!
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