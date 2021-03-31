Месяц "новой медицины". Рассказываем об открытиях петербургских ученых

31 марта, среда, 11:08

Две тысячи двадцать первый год Указом президента объявлен годом науки и технологий. А март месяц посвящен «новой медицине». Безусловно, главным достижением отечественной науки в этом направлении является создание нескольких вакцин от коронавирусной инфекции. Но в университетах Проекта 5-100, в котором участвуют и петербургские вузы, прогресс не стоит на месте.

Ученые Политиха сделали шаг в развитии технологии редактирования генома. Теперь к органам и тканям можно доставить генетический материал разного размера и структуры. Это ключ к тому, чтобы устранить дефекты ДНК и вылечить больше больных. Ученые разработали полимерный носитель, обладающий рядом уникальных свойств, в структуру которого можно загружать несколько типов генетического материала.

Ученые отмечают, что капсулы с генетическим материалом могут доставляться путем системного введения, либо, например, при онкологических заболеваниях, локально, непосредственно в очаг опухоли.

Эти открытия позволят приблизить медицину к генной терапии. Это совершенной новый формат оказания помощи, причем персонализированный.

Новые методы улучшения системы редактирования генома – это совместная разработка нескольких лабораторий. Политех, ученые из Бельгии, НИИ детской онкологии, гематологии и трансплантологии имени Горбачевой и ИТМО. Последние, кстати, дорабатывают капсулы по доставки материала с точки зрения физики.

Эта разработка уже скоро начнет тестироваться на лабораторных животных. И возможно, лет через пять, будет широко применяться в медицинской практике.

В стадию клинических испытаний переходит еще одна разработка ученых Университета ИТМО. Это специальная катушка для аппарата МРТ, которая нужна в урологии. Разработка имеет большое прикладное значение ― она позволяет повысить эффективность и безопасность процедуры МРТ, а также диагностировать заболевания с большей точностью и на ранних стадиях.

Эта далеко не единственная разработка этой лаборатории. Здесь создали, например, специализированную беспроводную катушку для диагностики рака молочной железы.

От идеи к клинической практике. Пожалуй, под таким лозунгом сегодня работают многие петербургские ученые. И хотя разработки становятся все более привычными, открытия и изобретения по-прежнему захватывают воображение многих людей и нуждаются в молодых талантах.



Игорь Цыжонов, Даниил Кушнеревич, Катерина Горбачева и Ангелина Введенская. Первый канал - Петербург.