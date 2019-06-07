Уроки безопасности: лето и дети

07 июня, пятница, 11:21

Долгожданная летняя пора может принести не только радости, но и печальные события. Яркое солнце, водоемы, леса и дети, часто оставшиеся без присмотра взрослых. В начале летних школьных каникул общественные организации и добровольцы проводят для детей и родителей уроки безопасности.

По данным МВД ежегодно в России пропадает без вести около 70 тысяч человек, треть из которых – дети. Три четверти пропавших удается найти в течение первых двух недель, или они возвращаются сами. Уберечь своего ребенка от неприятностей мечтает каждый родитель, но не всегда представляет, где таится опасность и как правильно ее предупредить.

Большое заблуждение, что дети пропадают только у неблагополучных родителей, говорят координаторы поискового движения "Лиза Алерт".

Дети исчезают буквально за несколько секунд даже у самых внимательных мам и пап. Как действовать и что делать в таких ситуациях специалисты движения рассказывают взрослым на вот таких "родительских собраниях".