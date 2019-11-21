Знаменитому Незнайке исполнилось 65 лет

20 ноября, среда, 13:05

Этому знаменитому коротышке в широкополой шляпе на днях исполнилось 65 лет. В 1954 году произведение Николая Носова вышло в свет. Насколько эта книжка сегодня популярна у детей, и как изменился Незнайка в современных реалиях?

Эта песня о кузнечике в советское время была настоящим хитом. Ее распевали в школах и детских садах, на утренниках и в пионерских лагерях. О приключениях Незнайки и его друзей сняли несколько мультфильмов, а саму книгу перевели на 100 языков. Мир коротышек настолько полюбился детям и взрослым, что до сих пор бьет все рекорды по популярности.

Вот такие открытые уроки по произведениям Николай Николаевича в библиотеке имени Носова проводят каждую неделю. Здесь считают, что таким образом, они не только знакомят детей с творчеством великого писателя, но и закладывают любовь к литературе в целом. Ведь уже доказано, что 10 минут чтения вслух в день способствует лучшему развитию речи у детей. Что особенно актуально для современных дошколят.

Уважение к личности ребенка - отличительная черта прозы Носова. В своих интервью он не раз признавался, что детским писателем стал совершенно случайно. Все началось с придумывания обычных веселых историй для собственного ребенка, которые впоследствии легли в основу многих произведений. К примеру, в одном рассказе считают ступеньки его настоящий сын Петя и племянница Валя. Николай Николаевич как будто показывал: героем его историй может стать каждый. Именно поэтому его книги до сих пор популярны у детской аудитории.

Сочинить собственный рассказ о приключениях известного коротышки, ко дню его рождения на международный фестиваль "Незнайка и его друзья" откликнулось больше тысячи детей. Свои работы прислали юные авторы из разных уголков планеты. Десятилетняя Ксения Суворова из Петербурга заняла первое место.

По словам Ксении маршрут Незнайки по северной столице был пройден ею лично – музеи, маленькие улочки, площади и даже спальные районы. Чтобы каждому прочитавшему это произведение стало понятно, как выглядит современный Петербург. Так, что возможно уже в скором будущем на книжных полках появится вот такое продолжение знаменитой трилогии о коротышках. А пока "Незнайка" читает рэп на сцене Балтийского дома. В новом спектакле по мотивам сказки Носова знаменитый сказочный герой, не только хулиганит, но и поет, танцует, летает на воздушном шаре.

В декорациях классического цветочного города поселись персонажи из мира поп-арта, соцреализма и стиляг. Такого Незнайки, любители произведений Носова, еще не видели.