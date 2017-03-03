40-летие театра Бориса Эйфмана: серия мартовских спектаклей на сцене Александринки. Выставка произведений Виктора Борисова-Мусатова в Михайловском замке. Офф-программа театральной премии "Прорыв".

03 марта, пятница, 13:07

"На его полотнах застыла волнующая атмосфера дворянского гнезда" - так говорят искусствоведы о художнике Викторе Борисове-Мусатове. Выставка творчества одного из ведущих мастеров русского символизма открывается в Михайловском замке Русского Музея.

«Автопортрет с сестрой», «Гобелен», «Встреча у колонны», «Девушка на солнце», «Призраки» — на картинах Виктора Борисова-Мусатова запечатлены дворянские усадьбы и их обитатели. Выполненные в пастельных тонах полотна-сны рассказывают о явлении, уходившем в прошлое прямо на глазах у художника. Помимо произведений Борисова-Мусатова, на выставке представлены и другие живописцы-последователи, входившие в объединение «Голубая роза».

Евгения Петрова, Заместитель директора по науке Государственного русского музея:

"Многие из них экспонируются на многочисленных выставках. В том числе и в нашей экспозиции. Но каждый раз, когда их где-то показывают, показывают разрозненно, они не складываются в единый букет. А здесь получился букет. Ясны пути, по которым шел каждый художник, и что они представляли собой вместе."

Выставка проходит в Михайловском замке Русского музея и продлится до конца марта.



Театру балета Бориса Эйфмана исполняется 40 лет. Серия мартовских спектаклей, посвященная этому юбилею, пройдет на сцене Александринского театра. И первой в афише - постановка «Красная Жизель» о легендарной балерине Ольге Спесивцевой. Балет нельзя считать иллюстрацией к биографии танцовщицы. По словам режиссера, это, скорее, попытка посмотреть со стороны на ее судьбу. Кстати, в первый вечер главную партию впервые исполнит солистка Большого театра Ангелина Карпова. А уже во второй дебютирует молодая танцовщица Дарья Резник.

Борис Эйфман, Художественный руководитель театра балета:

"Главная партия этого спектакля очень сложная, уникальная, в каком-то комплексе профессиональных, технических, актерских сложностей. Но надеемся ,наши дебютанты отлично представят искусство нашего театра и этот знаменитый, ставший уже историческим, балет «Красная жизель».

Балет «Красная Жизель» будет исполнен 6 и 7 марта на сцене Александринского театра.



Игорь Цыжонов. Александр Дружинин. Татьяна Осипова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.