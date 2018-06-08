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08 июня, пятница, 11:24

Юбилейный год российского и мирового яхтинга

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В этом году исполнилось 300 лет со дня основания первого в мире яхт-клуба. Его создал Петр I и назвал «Невский флот». Аналогичный клуб в Ирландии появился только спустя два года, f в других странах Европы еще позднее. Чем живут петербургские яхтсмены сегодня?

За триста лет истории яхтинг в Северной столице переживал периоды расцвета и упадка. Бурное развитие при Петре сменилось десятками лет забвения, вплоть до правления Николая II.

В 20-ом веке в Петербурге работали 33 яхт-клуба, сейчас их осталось три. Но несмотря на это есть новые имена и энтузиасты, которые хотят посвятить свою жизнь морю и парусам.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Катерина Горбачева, Владимир Пивнев. Первый  канал - Петербург.

 
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