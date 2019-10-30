240 лет театральному образованию в России: РГИСИ отмечает юбилей

30 октября, среда, 17:20

Российский институт сценических искусств – сегодняшнее имя старейшего театрального вуза в России. Выпускники постарше, по привычке, называют его ЛГИТМиК. Сейчас на слуху театральная академия. Но как бы его ни называли, суть одна. 240 лет он выпускает первоклассных актеров, режиссеров и художников театра и кино.

В этот театральный вуз, пожалуй, стремится попасть каждый, кто мечтает стать актером. Этим ребятам повезло, правда, некоторым далеко не с первого раза. Первокурсники. Будущие актеры музыкального театра.

Факультет музыкального театра и эстрадного искусства относительно новый. Он образовался лишь четыре года назад. Но актеров музыкального легкого жанра здесь готовили давно. Среди выпускников Аркадий Райкин, Юрий Гальцев, Елена Воробей и многие другие.

Открытие нового факультета и новых специальностей - факт того, что вуз не отстает от времени. Сегодня институт сценических искусств - один из самых крупных театральных учебных центров мира. А по числу учебных программ и количеству студентов - самая большая профессиональная школа.

Уже скоро институт сценических искусств будет располагаться не только в Петербурге. В пяти городах страны: во Владивостоке, Калининграде, Кемерове, Севастополе появятся его филиалы. Настало новое время "Моховой".

Игорь Цыжонов. Даниил Кушнеревич. Татьяна Осипова и Ангелина Введенская. Первый канал. Петербург.