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03 апреля, понедельник, 09:33

Фестиваль "Наш Островский". Как отмечают в Петербурге юбилей великого драматурга

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Импровизированная сцена с воссозданными декорациями купеческого дома и двора, уютный  диван, где можно полистать томик пьес Островского - посетители этой выставки смогут немного «пожить» в пьесах великого драматурга и рассмотреть обстановку купеческой гостиной 19-ого века. К двухсотлетию со дня рождения писателя в Петербурге проходит фестиваль «Наш Островский». 

Афиша юбилейных мероприятий расписана на целый месяц, в программе участвуют пятьдесят восемь площадок. Сердце фестиваля находится на площади Островского. Все подробности в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Даниил Кушнеревич, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург.

 
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