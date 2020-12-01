18 музеев Петербурга приглашают детей на новые игровые маршруты

30 ноября, понедельник, 17:26

Стать музейным экспертом может даже ребенок. В Петербурге стартовали "Детские дни". Например, в Музее истории религии юным посетителям предлагают оценить фрагменты будущего аудио спектакля.

В каких духов и богов верили раньше и кого из них почитают сегодня в разных уголках земного шара? В Музее истории религии в этом году юным посетителям предлагают заглянуть в "Буддийский рай" или рассмотреть Коран размером "с ноготок". А так же поучаствовать в создании лабораторного спецпроекта "Кто раскачивает деревья?", главный герой которого задаётся философскими вопросами и никак не может понять, "что такое жизнь" и "что такое чувства"?

Чтобы ответить на "вечные вопросы" родителей и детей попросят скачать пробный аудиофайл-сказку, и после прослушивания порассуждать, поговорить друг с другом, а заодно изучить экспонаты в музее. В будущем здесь планируется создать целый маршрут на эту тему, пока же это только эксперимент, который тесно переплетается с главной темой фестиваля.

Фестиваль "Детские Дни в Петербурге" проходит в 16-ый раз. В этом году в связи с пандемией участвуют в нем 18 музеев, попасть в которые можно лишь при соблюдении всех правил безопасности. Например, в Шереметьевском дворце максимальная численность группы - 5 человек. Здесь предлагают узнать о тайнах, которые в себе хранят музыкальные инструменты.

Соединить прошлое и настоящее постарались и в Музее советских игровых автоматов. В этом году он впервые участвует в рамках основной программы. Здесь разработали маршрут, который показывает самые популярные модели игровых машин прошлого века. Участникам предлагают провести параллели с современными симуляторами, а также сыграть в "живые" игры, для которых не нужны ни компьютеры, ни автоматы. Семья Сокол, завсегдатаи "Детских дней в Петербурге", очень рады, что это пространство в рамках фестиваля заиграло по-новому. Ведь выполняя задания, здесь можно не только весело провести время, но и в игровой форме рассказать детям, во что играли их родители.

Среди абсолютных новичков фестиваля – Зоологический музей. Здесь "Детские дни" проходят впервые. Изучая экспонаты, юным посетителям предлагают поучиться находить родственников и отличать их от двойников, сравнить способности разных видов и познакомиться с некоторыми "рекордсменами" животного мира. Семилетняя Ева признается, это - лучшее посещение Зоологического музея, которое у нее было.

"Детские дни" в Петербурге продлятся до 13 декабря. Подробную программу мероприятий можно узнать на официальном сайте фестиваля.

Ирина Товкалева. Олег Подъячев. Линда Черкасова. Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург