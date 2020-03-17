125 лет со дня основания Русского музея

17 марта, вторник, 13:02

Картина Ильи Репина «Николай Мирликийский избавляет от смерти трёх невинно осуждённых» - одна из первых работ, купленных Александром Третьим специально для создания Русского музея и положивших начало будущей коллекции. 25 апреля 1895 года был подписан указ об учреждении музея, – и в этом году исполняется 125 лет со дня его основания.

Иван Айвазовский "Буря у мыса Айя" - первая запись в Книге новых поступлений музейного фонда. Тогда всю коллекцию записали в алфавитном порядке, потом дополняли - по мере появления новых работ.

Для будущего музея Александр Третий приобрёл множество работ выдающихся современников: Репин, Поленов, Шишкин. До сих пор они составляют основу постоянной экспозиции.

Среди них, например, масштабное полотно Генриха Семирадского "Фрина на празднике Посейдона в Элевзине", мимо которого невозможно пройти, гуляя по залам музея. Приобретения императора, которые хранятся в фондах, сейчас можно увидеть на специальной выставке в Михайловском замке, куда вошли около трехсот произведений. Но Александр Третий осуществить задуманное не успел - музей открывал уже его сын, который дополнил коллекцию.

В наши дни дело великих князей продолжает директор Русского музея Владимир Гусев. Его автограф – 12-й в списке руководителей.

На своем посту Владимир Гусев уже 32 года, за это время многое изменилось: и в жизни музея, и в стране, и в мире. В конце 80-х Русский музей размещался в одном здании Михайловского дворца, теперь к нему добавились Строгановский и Мраморный дворцы, Инженерный замок, Летний дворец и домик Петра Первого.

Из планов на юбилейный год: завершение реставрации Михайловского замка, начало реставрации Домика Петра и открытие серии выставок даров музею. В мастерских уже несколько месяцев кипит работа.

Реставрировать приходится и работы художников 19 века, и практически наших современников – вот, например, картина художника Альховского 1975 года, которую покажут в Мраморном дворце.

Фонды музея ежегодно пополняются в среднем на 1700 новых предметов, и во многом благодаря дарителям. Последняя запись в книге поступлений, которых уже набралось 140 томов, – тоже дар родственников художницы, которые хотели бы, чтобы искусство было доступно людям, а не только узкому кругу коллекционеров.

Открытие большой юбилейной выставки даров будет приурочено к дате подписания исторического указа об учреждении музея, и по планам состоится 25 апреля.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Татьяна Осипова, Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург