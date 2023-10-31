105 лет колыбели советской физики – Физико-техническому институту имени А. Ф. Иоффе

31 октября, вторник, 09:50

Токамак «Глобус М2» может разогреть плазму как минимум до 50 миллионов градусов С. Почему это, а также другие достижения учёных ФТИ, например, в области квантовой физики и полупроводников, важны для каждого из нас - рассказываем в нашем репортаже из лабораторий института.

Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе можно считать колыбелью советской физики – именно здесь инициировали множество исследований, которые затем продолжали развивать в других институтах. Например, физику полупроводников – без них сейчас трудно представить современный мир, потому что это основа всей электроники, которая используется везде: и в мобильных гаджетах, и в космической технике. По ряду направлений в этой области – оптоэлектроника, фотоника, силовая электроника, солнечные батареи – институт опережает мировой уровень.

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург