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31 октября, вторник, 09:50

105 лет колыбели советской физики – Физико-техническому институту имени А. Ф. Иоффе

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Токамак «Глобус М2» может разогреть плазму как минимум до 50 миллионов градусов С. Почему это, а также другие достижения учёных ФТИ, например, в области квантовой физики и полупроводников, важны для каждого из нас - рассказываем в нашем репортаже из лабораторий института.

Физико-технический институт имени А.Ф. Иоффе можно считать колыбелью советской физики – именно здесь инициировали множество исследований, которые затем продолжали развивать в других институтах. Например, физику полупроводников – без них сейчас трудно представить современный мир, потому что это основа всей электроники, которая используется везде: и в мобильных гаджетах, и в космической технике. По ряду направлений в этой области – оптоэлектроника, фотоника, силовая электроника, солнечные батареи – институт опережает мировой уровень.

 

Виктория Фёдорова, Даниил Кушнеревич, Алла Васильева, Ангелина Введенская. Первый канал, Санкт-Петербург

 
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