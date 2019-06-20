"Зеленое" топливо для космических ракет, "сухая" вода" и перспективные разработки для медицины. ГИПХ- колыбель отечественной промышленной химии отмечает вековой юбилей

20 июня, четверг, 13:18

Знаменитый ГИПХ – колыбель отечественной промышленной химии в этом году отмечает вековой юбилей, но как и 100 лет назад ГИПХ по-прежнему ведет научные разработки мирового уровня.

Российский научный центр "Прикладная химия" - именно так звучит сегодня официальное название всем известного ГИПХа. 100 лет назад он стал первым советским научно-исследовательским институтом химического профиля, главной задачей которого было создание в стране химической отрасли.

Наталья Зубрицкая, заместитель генерального директора по науке и производству ФГУП РНЦ "Прикладная химия" (ГИПХ): "Про ГИПХ не зря говорят, что он начинался со спичек, потому что первое производство, которое он создал – это было производство спичек, и все довоенное время ГИПХ был нацелен на то, что теперь называют импортозамещением".

ГИПХ разрабатывал не только технологии получения необходимых стране химических веществ, но и проектировал новые производства. Здесь дали жизнь более двум с половиной сотен предприятий и химических установок по всей территории бывшего СССР. Одной из главных задач института в послевоенное время была разработка топлива для ракетно-космической отрасли. Именно в стенах ГИПХа был придуман гептил, на котором ракеты отправлялись в космос, а также обеспечивали обороноспособность страны.

Тимур Мамонов, Антон Голубев, Дарья Варновская и Ангелина Введенская. Первый канал, Петербург.