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03 июня, среда, 10:58

Удивительные предметы на выставке «Первые антарктические станции» и невероятные истории из жизни полярников

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Большинство из нас никогда не побывают ни на Северном, ни на Южном полюсах. Отсюда, из Петербурга, эти места кажутся сказочными краями земли. И все, что с ними связано, окутано дымкой тайны. Предметы, которые находятся здесь, хранят память и о суровых холодах, и о тепле человеческих рук. И делают информацию из книг, статей и хроники понятной на эмоциональном уровне.

Почувствовать себя немножко полярником можно через фотографии — их делали сами участники первых антарктических экспедиций.

Виктория Федорова, Руслан Баширов, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург. 

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