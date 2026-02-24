«Северное солнце» в Екатерининском дворце. Золотое шитьё, царские наряды и кокошники каргопольских красавиц

Изящные платки были расшиты в XIX веке мастерицами Каргопольского уезда. Жительницы весьма отдалённой, особенно по тем меркам, провинции и представить себе не могли, что их работы спустя 150 лет окажутся в царских покоях.
Золотые и серебряные нити, бархат, речной жемчуг, тесьма и бусины — шедевры золотошвейного искусства дополнили собой красоту парадных залов Екатерининского дворца. Здесь царские платья соседствуют с головными уборами и платками жительниц северных деревень.
В Екатерининском дворце открылась выставка золотошвейного искусства из Каргополя.
Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург