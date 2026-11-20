19 ноября, четверг, 10:10

Город. Общество. Экономика. Социальная сфера. Мы следим за всеми событиями в стране и в Петербурге. Коротко о наиболее важных темах недели.

Полуденный выстрел из пушки Нарышкина бастиона накануне дали "Юные пожарные" Ленинградской области. Торжественная церемония посвящения в огнеборцы прошла в Петропавловской крепости.

Выдающихся педагогов Петербурга отметили наградами городского правительства. В Смольном состоялась торжественная церемония вручения нагрудных знаков „За гуманизацию школы ".

Более 7 с половиной тысяч человек посетили XXVI Международный кинофестиваль студенческих фильмов "ПитерКИТ".

Церемония передачи бюста Шарля де Голля прошла в Музее политической истории России. Передача скульптуры стала частью многолетней деятельности Российского фонда мира.

Пятый городской фестиваль "Жить вместе" в эти дни проходит в Петербурге. В нем участвует почти полторы тысячи детей с ограниченными возможностями здоровья. На разных городских площадках пройдут концерты, мастер-классы и выставки.

Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.