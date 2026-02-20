Первый канал
Золотистые блины, кулачные бои и сжигание чучела. А какие еще традиции есть у Масленицы?

Кто испек первый в истории блин? Был ли он комом или сразу получился? Наверное, этого уже не узнать, но этот человек сделал кулинарное открытие мирового масштаба. Блины распространились повсеместно, а в России приобрели культовый статус, особенно на Масленицу.

Узнаем, как изменились вкусы петербуржцев в этом вопросе с советских времен, какие неочевидные продукты можно завернуть в блин и как так вышло, что именно блины стали визитной карточкой  старинного праздника. 

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург 

