Золотистые блины, кулачные бои и сжигание чучела. А какие еще традиции есть у Масленицы?

20 февраля, пятница, 08:55

Кто испек первый в истории блин? Был ли он комом или сразу получился? Наверное, этого уже не узнать, но этот человек сделал кулинарное открытие мирового масштаба. Блины распространились повсеместно, а в России приобрели культовый статус, особенно на Масленицу.

Узнаем, как изменились вкусы петербуржцев в этом вопросе с советских времен, какие неочевидные продукты можно завернуть в блин и как так вышло, что именно блины стали визитной карточкой старинного праздника.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Владимир Пивнев. Первый канал. Петербург