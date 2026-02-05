Первый канал
Зимние забавы. Айс-флоатинг в Лосево – активный отдых в местах с неповторимой северной романтикой

На улице мороз, -15 градусов, снежные сугробы, зимняя сказка, но наша съёмочная группа будет купаться в реке. Сделать это может любой человек без специальной подготовки, но в особом гидрокостюме, который не промокает, сохраняет тепло и не тонет, и, конечно, под присмотром специалистов.

Айс-флоатинг – набирающая популярность зимняя забава, возможность почувствовать себя дрейфующей льдиной. Необычный опыт, непередаваемые ощущения, яркие эмоции – всё это привлекает тех, кто любит активный отдых во все сезоны.

Об айс-флоатинге и его поклонниках в Петербурге рассказываем в нашем репортаже с берегов Вуоксы.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

