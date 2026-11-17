16 ноября, понедельник, 10:26

Всемирный день борьбы с сахарным диабетом ежегодно отмечается 14 ноября - в день рождения одного из первооткрывателей инсулина. Для лечения сегодня используется всё тот же инсулин, но современный. По своему действию он максимально приближен к естественной работе поджелудочной железы. При этом врачи сегодня ставят пациентам инсулиновые помпы – это один из самых современных методов лечения.

Подробнее о том, как как распознать первые признаки этого заболевания и как проходит лечение.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Линда Черкасова, Алина Галанцева. Первый канал. Петербург.