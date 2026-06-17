Заплыв на сапах, за которым можно наблюдать с пляжа. Сапсёрфинг как зрелищный спорт

17 июня, среда, 11:00

Прогулки на сапах стали больше, чем просто досуг. На Верхнем Суздальском озере прошли первые в Петербурге соревнования по сапсёрфингу, в которых приняли участие не только профессиональные спортсмены, но и любители.

Федерация сапсёрфинга мечтает сделать этот спорт зрелищным и впервые организовала динамичную гонку "На вираже", которая не предполагает прохождение длинной дистанции и за которой можно следить с берега. В этом турнире все спортсмены добегают до доски, запрыгивают и дальше уже работают веслом. Кто-то начинает дистанцию с незапланированного купания, а кто-то уверенно встаёт на доску и сразу вырывается в лидеры.

За спортсменами наблюдала наша съёмочная группа.

Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Алина Галанцева. Первый канал, Санкт-Петербург