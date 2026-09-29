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28 сентября, понедельник, 09:39

XII международный форум объединенных культур в Петербурге. Важные события, ключевые соглашения и знаковые темы

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Искусственный интеллект в кино и музыке. Его роль в формировании будущего и осмыслении прошлого. Глобальные процессы и региональный культурный код. XII Форум объединенных культур стал площадкой для диалога деятелей искусства, представителей бизнеса и власти, и международных организаций.

Куда движется искусство и как сохранить в нем живую человеческую душу? 

Исследования последних лет подтверждают влияние культуры и искусства на эмоциональное благополучие, качество жизни, здоровье и социальную активность человека. И это еще одна тема для обмена идеями.

Все подробности в нашем репортаже.

Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Линда Черкасова и Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург

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