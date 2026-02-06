Первый канал
Выставка работ мастеров Павлово-Посадской мануфактуры, премьера оперы «Борис Годунов», живопись и графика петербургского художника Сергея Бакина и концерт «Симфонический калейдоскоп»

Обзор событий культурной жизни города в ближайшие дни.

В Государственном музее истории религии открывается выставка экспонатов из Павлово-Посадского музейного комплекса: платки, шали, иконы и памятные свидетельства об отце Василии – основателе павловопосадской фабрики.

 

Мариинский театр на второй сцене представит самую долгожданную премьеру сезона – оперу "Борис Годунов" режиссёра Орлина Анастасова, главную партию исполнит Ильдар Абдразаков.

 

В Особняке Румянцева открылась персональная выставка художника Сергея Бакина "Город искусств", на которой можно увидеть петербургские пейзажи и балетное закулисье.

 

Многогранностью музыкального искусства отличается концерт Симфонического оркестра Санкт-Петербурга в Екатерининском собрании, за дирижёрским пультом Алексей Ньяга.

 

Подробности – Анастасия Шахова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

