Выставка исторического портрета «В зеркале судьбы», премьера спектакля «Старший сын», скульптурные «Сферы и отражения» и музыкальный фестиваль имени Станислава Горковенко

21 ноября, пятница, 10:30

Дайджест ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

В парадных залах Инженерного замка Русского музея открылась выставка "В зеркале судьбы. Русский исторический портрет".

Театр имени Ленсовета готовит премьеру спектакля "Старший сын" по пьесе Александра Вампилова.

Эмоции человека в визуальном воплощении скульптора Константина Карташевского можно увидеть в Эрарте.

Музыкальный фестиваль имени С. Л. Горковенко начнётся в понедельник концертом Губернаторского симфонического оркестра Санкт-Петербурга в зале Капеллы.

Подробности – Юлия Демьянова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.