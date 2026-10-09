Выставка «Волшебный мир театра», премьера спектакля «Последний год», работы Владимира Гринберга, фестиваль «Петербургские дожди» и гастроли Татарского театра кукол

09 октября, пятница, 11:00

Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

В Музее театрального и музыкального искусства открылась интерактивная выставка "Волшебный мир театра".

Александринский театр подготовил премьеру спектакля Никиты Кобелева "Последний год", рассказывающего о судьбе А.С. Грибоедова.

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков можно увидеть произведения самого петербургского художника двадцатого века – Владимира Гринберга.

Концертом в Яани Кирик открылся фестиваль современной музыки "Петербургские дожди".

БТК принимает гастроли Татарского театра кукол "Экият" - артисты привезли три спектакля с очень характерными куклами.

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.