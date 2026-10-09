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09 октября, пятница, 11:00

Выставка «Волшебный мир театра», премьера спектакля «Последний год», работы Владимира Гринберга, фестиваль «Петербургские дожди» и гастроли Татарского театра кукол

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Самые интересные события в культурной афише Санкт-Петербурга.

В Музее театрального и музыкального искусства открылась интерактивная выставка "Волшебный мир театра".

 

Александринский театр подготовил премьеру спектакля Никиты Кобелева "Последний год", рассказывающего о судьбе А.С. Грибоедова.

 

В Музее искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков можно увидеть произведения самого петербургского художника двадцатого века – Владимира Гринберга.

 

Концертом в Яани Кирик открылся фестиваль современной музыки "Петербургские дожди".

 

БТК принимает гастроли Татарского театра кукол "Экият" - артисты привезли три спектакля с очень характерными куклами.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

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