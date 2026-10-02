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02 октября, пятница, 09:00

Выставка Серова и Коровина, Деян Савич за дирижёрским пультом «Тоски», фестиваль «Арт-Стена», книга как искусство и шоу «Остров» Цирка на воде

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Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Масштабная выставка работ Валентина Серова и Константина Коровина открылась в KGallery.

 

Сербский дирижёр Деян Савич представит "Тоску" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера".

 

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина стартовал фестиваль уличного искусства "Арт-Стена".

 

Необычные коллекционные книги можно увидеть в Библиотеке книжной графики на форуме "Книга художника".

 

Цирк на воде представляет премьеру шоу "Остров" в Цирке на Фонтанке.

 

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

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