Выставка Серова и Коровина, Деян Савич за дирижёрским пультом «Тоски», фестиваль «Арт-Стена», книга как искусство и шоу «Остров» Цирка на воде

02 октября, пятница, 09:00

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Масштабная выставка работ Валентина Серова и Константина Коровина открылась в KGallery.

Сербский дирижёр Деян Савич представит "Тоску" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера".

В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина стартовал фестиваль уличного искусства "Арт-Стена".

Необычные коллекционные книги можно увидеть в Библиотеке книжной графики на форуме "Книга художника".

Цирк на воде представляет премьеру шоу "Остров" в Цирке на Фонтанке.

Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.