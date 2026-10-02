Выставка Серова и Коровина, Деян Савич за дирижёрским пультом «Тоски», фестиваль «Арт-Стена», книга как искусство и шоу «Остров» Цирка на воде

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.
Масштабная выставка работ Валентина Серова и Константина Коровина открылась в KGallery.
Сербский дирижёр Деян Савич представит "Тоску" в театре "Санктъ-Петербургъ Опера".
В Центре современного искусства имени Сергея Курёхина стартовал фестиваль уличного искусства "Арт-Стена".
Необычные коллекционные книги можно увидеть в Библиотеке книжной графики на форуме "Книга художника".
Цирк на воде представляет премьеру шоу "Остров" в Цирке на Фонтанке.
Подробности – Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.