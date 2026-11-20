20 ноября, пятница, 11:00

Обзор ярких событий культурной жизни Санкт-Петербурга.

Пространство Музея искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков занял "Остров Траугот" - работы художников знаменитой творческой династии собраны на одной выставке.

Юбилей Владимира Даля отметят масштабным семейным фестивалем "Код Даля" на различных площадках: концерты, спектакли, экскурсии.

Фестиваль "Мир классического романса" соберёт в Петербурге лучших вокалистов страны.

В Эрарте разместились металлические скульптуры корейского медиахудожника Кима Бёнхо на выставке "Блеск".

Русская народная культура в сочетании с современными технологиями – яркое шоу "Живая вода" группы "Пелагея" покажут в Ледовом дворце.

Подробности – Данил Чинёнов, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.