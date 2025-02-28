Выставка Марка Шагала, «Музыка радости» в исполнении оркестра «Классика», самые первые фотографии, премьера «На рассвете» и шедевры дворцовой мебели

Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни.
В "Арт-центре" культурного квартала "Брусницын" открывается выставка работ Марка Шагала.
В БКЗ "Октябрьский" начинается серия концертов "Музыка радости" в исполнении оркестра "Классика" под управлением Александра Канторова.
Самые первые фотографии с 1840-х гг. можно увидеть на выставке "Дагер против Тальбота" в РОСФОТО.
В ТЮЗе подготовили премьеру спектакля "На рассвете" режиссёра Тимура Кулова.
Шедевры интерьерного искусства из частных коллекций выставлены в галерее "Трианон".
Подробности - Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.