Первый канал
Санкт-Петербург
17:15 28 февраля 2025, пятница
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28 февраля, пятница, 10:00

Выставка Марка Шагала, «Музыка радости» в исполнении оркестра «Классика», самые первые фотографии, премьера «На рассвете» и шедевры дворцовой мебели

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Обзор самых интересных событий культурной жизни Санкт-Петербурга в ближайшие дни.

В "Арт-центре" культурного квартала "Брусницын" открывается выставка работ Марка Шагала.

В БКЗ "Октябрьский" начинается серия концертов "Музыка радости" в исполнении оркестра "Классика" под управлением Александра Канторова.

Самые первые фотографии с 1840-х гг. можно увидеть на выставке "Дагер против Тальбота" в РОСФОТО.

В ТЮЗе подготовили премьеру спектакля "На рассвете" режиссёра Тимура Кулова.

Шедевры интерьерного искусства из частных коллекций выставлены в галерее "Трианон".

Подробности - Юлия Демьянова, Олег Подъячев, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург.

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