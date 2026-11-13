Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева», концерт мандолиниста Фабио Галлуччи, работы художника Андрея Бартенева, литографии Рене Магритта и 65-летие Сергея Пенкина

13 ноября, пятница, 10:30

Новости культуры в нашем дайджесте.

В Шереметевском дворце открылась знаковая выставка, посвящённая театральному художнику Владимиру Дмитриеву, – более 200 произведений, среди которых живописные и графические работы, макеты спектаклей, костюмы.

Музыкальный проект "Дворцы Санкт-Петербурга" откроет для зрителей Российскую академию наук – субботним вечером в этом зале выступит итальянский виртуоз Фабио Галлуччи.

В Центре современного искусства открылась выставка эпатажного художника Андрея Бартенева "Песни эклера" - изобразительный аттракцион с коллажами, графикой, авторскими костюмами и фотографиями.

Картины-ребуса Рене Магритта можно разгадывать в Арт-центре "Брусницын" - здесь открылась выставка, представляющая более сорока подлинных литографий бельгийского художника.

Исполнитель с уникальным голосом Сергей Пенкин отметит 65-летие концертом в БКЗ "Октябрьский".

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.