Первый канал
Санкт-Петербург
12:44 13 ноября 2026, пятница
1tvspb.ru
13 ноября, пятница, 10:30

Выставка «Долгая счастливая жизнь художника Дмитриева», концерт мандолиниста Фабио Галлуччи, работы художника Андрея Бартенева, литографии Рене Магритта и 65-летие Сергея Пенкина

Версия для печати

Новости культуры в нашем дайджесте.

В Шереметевском дворце открылась знаковая выставка, посвящённая театральному художнику Владимиру Дмитриеву, – более 200 произведений, среди которых живописные и графические работы, макеты спектаклей, костюмы.

 

Музыкальный проект "Дворцы Санкт-Петербурга" откроет для зрителей Российскую академию наук – субботним вечером в этом зале выступит итальянский виртуоз Фабио Галлуччи.

 

В Центре современного искусства открылась выставка эпатажного художника Андрея Бартенева "Песни эклера" - изобразительный аттракцион с коллажами, графикой, авторскими костюмами и фотографиями.

 

Картины-ребуса Рене Магритта можно разгадывать в Арт-центре "Брусницын" - здесь открылась выставка, представляющая более сорока подлинных литографий бельгийского художника.

 

Исполнитель с уникальным голосом Сергей Пенкин отметит 65-летие концертом в БКЗ "Октябрьский".

 

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург.

Комментарии
Всего (0)
Ваш комментарий
Отправить

© 2003-2023, Первый Канал - Санкт-Петербург. Все права защищены. Полное или частичное копирование материалов запрещено.

При согласованном использовании материалов сайта необходима ссылка на ресурс.

Код для вставки в блоги и другие ресурсы, размещенный на нашем сайте, можно использовать без согласования.

e-mail inform@1tvspb.ru, тел. +7 (812) 740-60-72, Вконтакте: vk.com/1tvspb

1tvspb.ru