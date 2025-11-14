Первый канал
14 ноября, пятница, 11:00

Выставка «Человек – жизнь – вселенная», мультимедийный проект «Симфония инноваций», премьера спектакля «Ноев ковчег», новое фиджитал-пространство и фестиваль «Музыкальное сердце театра»

Обзор событий культурной жизни Санкт-Петербурга

Музей искусства Санкт-Петербурга XX-XXI веков отмечает своё 10-летие. К этой дате открылась выставка "Человек – жизнь – вселенная. Контраст сопоставлений".

На сцене Мариинского театра покажут мультимедийный проект "Симфония инноваций" - спектакль-перформанс посвящён выдающимся композиторам Рахманинову, Скрябину, Прокофьеву.

В Большом зале филармонии Петербург-концерт представит литературно-музыкальный спектакль "Ноев ковчег" о жизни писателей в эвакуации во время Великой Отечественной войны.

В Петербурге открылось новое фиджитал-пространство: восемь залов, где свет, звук, видео и ароматы пробуждают эмоции человека.

Фестиваль "Музыкальное сердце театра" в этом году проходит в Санкт-Петербурге: открывается 14 ноября мюзиклом "Капитанская дочка" и заканчивается церемонией вручения премии лучшим музыкальным театрам страны.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Владимир Пивнев. Первый канал, Санкт-Петербург

