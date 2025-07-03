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03 июля, четверг, 14:09

Выпускной у студентов. Бал медалистов в Петергофе. Борьба с борщевиком. Военно-исторический форум «Александровский стяг»

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Выпускной у студентов петербургского экономического университета на берегу Финского залива.

На Балу медалистов в Петергофе школьников поздравил губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Борщевик уничтожили, но он вырос обратно, и его снова уничтожают. Специалисты уверены, что если делать это каждый год, то через десятилетие он исчезнет совсем.

Военно-исторический форум "Александровский стяг" собрал в Петербурге молодёжь из более чем десяти регионов страны.

Данил Чинёнов, Александр Дружинин, Линда Черкасова и Владимир Пивнев. Первы канал, Петербург. 

 

 

 

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