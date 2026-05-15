Вечер балета «Посвящение Анне Павловой», «Ленинградская музыкальная весна», выставка Эрте, день рождения Новой сцены и фестиваль тюльпанов

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" представили премьеру спектакля-концерта "Посвящение Анне Павловой" к 145-летию великой балерины.
Музыка петербургских и ленинградских композиторов звучит на различных площадках города в рамках фестиваля "Ленинградская музыкальная весна".
В Музее дизайна "Основа" открылась выставка "Эрте. Гений ар-деко" - работы художника, ставшего легендой моды и графики.
Новой сцене 13! Свой день рождения театральная площадка отметит фестивалем "На нечётной стороне".
Елагин остров стал разноцветным: на клумбах распустились многочисленные тюльпаны – традиционный цветочный фестиваль в этом году подготовил интересную программу.
