15 мая, пятница, 11:00

Вечер балета «Посвящение Анне Павловой», «Ленинградская музыкальная весна», выставка Эрте, день рождения Новой сцены и фестиваль тюльпанов

Новости культуры в нашем дайджесте.

В театре "Санктъ-Петербургъ Опера" представили премьеру спектакля-концерта "Посвящение Анне Павловой" к 145-летию великой балерины.

Музыка петербургских и ленинградских композиторов звучит на различных площадках города в рамках фестиваля "Ленинградская музыкальная весна".

В Музее дизайна "Основа" открылась выставка "Эрте. Гений ар-деко" - работы художника, ставшего легендой моды и графики.

Новой сцене 13! Свой день рождения театральная площадка отметит фестивалем "На нечётной стороне".

Елагин остров стал разноцветным: на клумбах распустились многочисленные тюльпаны – традиционный цветочный фестиваль в этом году подготовил интересную программу.

Подробности – Анастасия Шахова, Александр Дружинин, Алла Васильева, Анжелика Григорьева. Первый канал, Санкт-Петербург

