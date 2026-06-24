В Петербурге прошла необычная парусная регата: ее участники соревновались не только в скорости прохождения дистанции, но и помощи тем, кто в ней особенно нуждается

24 июня, среда, 10:08

Мы практически внутри парусной регаты, вокруг болельщики, которые могут помочь своей команде победить. Причем помочь не фигурально, а буквально, потому что в этой гонке выиграет не та яхта, которая придет к финишу первой, а та, которая при этом соберет больше средств от болельщиков. И все вырученные деньги отправятся на поддержку детей с онкозаболеваниями, потому что регата благотворительная.

Как это происходит, расскажем на Первом.