Первый канал
Санкт-Петербург
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1tvspb.ru
24 июня, среда, 10:08

В Петербурге прошла необычная парусная регата: ее участники соревновались не только в скорости прохождения дистанции, но и помощи тем, кто в ней особенно нуждается

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Мы практически внутри парусной регаты, вокруг болельщики, которые могут помочь своей команде победить. Причем помочь не фигурально, а буквально, потому что в этой гонке выиграет не та яхта, которая придет к финишу первой, а та, которая при этом соберет больше средств от болельщиков. И все вырученные деньги отправятся на поддержку детей с онкозаболеваниями, потому что регата благотворительная.

Как это происходит, расскажем на Первом.

Виктория Федорова, Данила Суляев, Линда Черкасова, Анжелика Григорьева. Первый канал. Петербург.

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